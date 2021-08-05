Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan sel felaketinde tarım alanları başta olmak üzere birçok yer zarar gördü.

Yüksekova merkez ve köyleri ile Esendere beldesinin birkaç mahallesi yaşanan sel felaketine teslim olmuştu. Yaşanan sel felaketinin ardında ekipler hemen teyakkuza geçerek, selin oluşturacağı muhtemel büyük hasarların önüne geçti. Tarım alanları başta olmak üzere birçok yere zarar verilen sel felaketinin ardından selin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Abdulvahap Dağüstü isimli vatandaş, ot biçtiği esnada yaşanan sel felaketinde mahsur kaldığını belirterek, “Daha sonra kendi imkanlarımla köye geldim. Her yer su ve çamur altındaydı. Biz de kaç gündür yaşanan felaketin izlerini temizliyoruz, daha da bitiremedik. Bu selde birkaç hayvan da telef oldu. Tarım alanları başta olmak üzere hemen hemen her yer zarar gördü. Sağ olsun vali bizi yalnız bırakmadı” dedi.