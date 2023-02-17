Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde; 16 Şubat 2023 Perşembe günü saat 09.30 sıralarında Yüksekova İlçesi kırsalında icra edilen operasyonlarda: 1 Adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 Adet Tabanca, 1 Adet Mavzer Tüfeği, 4 Adet El Bombası, 2 Adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 3 Adet Tabanca Şarjörü, 326 Adet Bixi Makineli Tüfek Mühimmatı, 113 Adet Tabanca Fişeği tespit edilerek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.