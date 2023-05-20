Yüksekova'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, akşam saatlerinde çakan şimşekler, geceyi adeta gündüze çevirdi.

Yüksekova'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle akşam saatlerinde yağışla beraber çakan şimşekler vatandaşları korkuttu. Peş peşe çakan ve geceyi adeta gündüze çeviren şimşeklerin ilçenin simgesi olan ters lale, İhsaniye Camisi ve evlerle birleşmesi ise ortaya güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sağanak yağışın ilçede 2 gün daha etkili olmasını beklediklerini söylediler.