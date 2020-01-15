Yüksekova'da ‘Sınıfınızda 5-10 dakika, 5-10 kelam edelim mi' programı başlatıldı

Hakkari'nin Yüksekova Müftülüğü tarafından ‘‘Sınıfınızda 5-10 dakika, 5-10 kelam edelim mi' adı altında program başlatıldı.

Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programa, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İl Müftü Yardımcısı Osman Doğan, Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin, Çukurca Müftüsü Akif Arikmert, Derecik Müftüsü Eyyup Zeyrek ve Şemdinli Müftü Vekili Yusuf Yanıç katıldı. Programda görevliler, Anadolu İmam Hatip Lisesinde ayrı ayrı sınıflara girerek 15 - 20 dakika öğrencilerle hasbihal gerçekleştirdiler.

Konuyla ilgili kısa açıklama yapan Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin,''Bir konferansta iki öğrenci ‘hocam bizim okulumuza, sınıfımıza, ziyarete gelirmisiniz' dedi. Bu davet üzerine bu program düşüncesi oluştu ve adına "Sınıfınızda 5-10 dakika, 5-10 kelam edelim mi? dedik ve daveti aldığımız bu okulumuzda İl Müftümüz Faruk Gürbüz başkanlığında öğrencilerle hasbihal gerçekleştirdik” dedi.

Yapılan program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü arasında 14 Kasım 2018 tarihli işbirliği protokolü çerçevesinde "Değerler Eğitimi Ortak Programları" yasal dayanağıyla yürütülmekte olup, okul müdürü İlhan Türfend'e yapılan ziyaretin ardından program sona erdi.