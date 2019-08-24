İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da sivil aracın geçişi sırasında patlama: 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde seyir halinde sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde seyir halinde sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 sivil yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Bölgeye giden jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.