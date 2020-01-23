Yüksekova'da soğuk hava hayatı olumsuz Eietkiliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava, Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Akşam saatlerinde buz kesilen ilçede, özellikle esnafın erken dükkanını kapatıp eve gitmesine sebep oluyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyyar satıcılık yapan vatandaşlar, soğuk havalar nedeniyle odun yakarak müşteri beklerken ısınmaya çalışıyorlar.

Yüksekova'a kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden Taksi şoförü İsmail Tuna, ''Yüksekova'yı biliyorsunuz haftalar önce kar yağışı başladı. Ardından da soğuk havalar adeta buz kesti. Akşamları ise ilçede eksi 25 dereceyi buluyor. Bununla beraber yollar buz halinde. Bizde taksiciler sıkıntı yaşıyoruz. Kaygan olan yollardan dolayı arkadaşlarımız çoğu zaman kaza yapıyorlar. Malum Yüksekova'nın kışı çok çetin geçiyor. Çünkü arabayı bazen çalıştırmak çok zor oluyor. Çünkü hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz" desi.

Akşam üzeri balık alışverişine çıkan Diyarbakırlı İlyas Evsen isimli vatandaş ise "Burada havalar bayağı soğudu. Günler öncesi kar yağdı. Bizde Diyarbakırlı olarak, Diyarbakır'ın sıcağına hasret kaldık. Bu soğuklar sanırım satışları da etkiliyor. Yüksekova'da kar 80-90 santimi buluyor" dedi.