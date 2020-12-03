Yüksekova'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Günlerdir aralıklı kar yağışı bölgeyi etkisi altına alırken, ardında başlayan soğuk havalar Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Akşam saatlerinde adeta buz kesilen ilçede, özellikle esnafın dükkanını erken kapatıp eve gitmesine sebep oluyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyyar satıcılık yapan vatandaşlar da, müşteri beklerken soğuk havalar nedeniyle odun yakarak ısınmaya çalışıyorlar.

Yüksekova'da kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden Erdinç Düzen, “İlçede günlerdir devam eden kar yağışından sonra soğuk havalar kendisini göstermeye başladı. Artık soğuk havalar yüzünden bizlerde daha erken evlerimize gidiyoruz” dedi.