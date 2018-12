Yüksekova'da soğuk havaya rağmen düğünler devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaz boyunca hafta içi ve hafta sonu düzenlenen düğünler, bu sene kış mevsiminde de yapılıyor.

Her sene yaz aylarında hemen hemen her gün her mahalle ve köyde olan düğünlere kış mevsimiyle birlikte ara verilirdi. Bu sene ise kış mevsimine rağmen merkezdeki düğün salonlarını tercih eden vatandaşlar, düğünlerini sıcak ortamda gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Kültürel olarak düğünlerini bahçelerinde yapan vatandaşlar, mevsim şartlarından dolayı bu sene bir ilki gerçekleştirerek düğün salonlarını tercih ediyor.

Evlenen çiftler; bu durumdan çok memnun olduklarını belirterek, “Yüksekova'da kış mevsiminde düğünler için sıcak ortam bulmak zordu. Şimdi ise gerçekten ilçemizin hemen her yerinde düğün salonları açılmış. Hep yaz için geciktirdiğimiz düğünlerimizi artık kışın da sıcak ortamda yapabiliyoruz. Evlenme kararını alanlar artık düğünlerini ertelemeye gerek duymayacaklar, kışın da ilçemizde düğünün en güzeli artık yapılır. Bu güzel ortamları sağlayan ve kışın da herkesi düşünen bu şahıslara teşekkür ederiz” dediler.