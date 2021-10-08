Yüksekova'da soğuklar etkisini gösterdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların soğumasıyla vatandaşlar soba yakmaya başladı.

Ekim ayının ilk haftasında etkisini hissettiren soğuk havalar vatandaşı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi, dışarıda çalışanların yeni tedbirler almasına yönlendiriyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde yanan semaverin ateşiyle ısınıp çay içen vatandalar, karanlık çökmeden evlerinin yolunu tutuyor.

Geçen seneye göre soğuk havanın kendisini daha erken hissettirdiğini dile getiren İlhami Ulada, “Artık soğuklar Yüksekova'da kendisini fazlasıyla gösterdi. Bugünde hava baya soğuk. Artık karın yağmasını bekliyoruz. Bizde bugün dostlarla dışarıya çıktık semaver çayı içmek istedik, ancak soğuk havadan dolayı erken eve geçiyoruz. Çünkü artık kar havası var” dedi.