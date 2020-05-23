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Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.


Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde başladı. İlçenin en yoğun caddesi olan Cengiz Topel Caddesi kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. İş yerini kapatıp evine giden esnaf Musa Çiftçi, “Şu an erzaklarımız bitti. Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala eve gitme hazırlığına girdik. Milletimiz alışverişlerini iyi bir şekilde yapıp erken evlerine çekildi. İnşallah bu virüs hastalığını en iyi bir şekilde atlatacağız. Tüm Yüksekova halkının bayramını kutluyorum” dedi.


İlçe merkezi kısıtlamayla sessizliğe bürünürken, güvenlik güçleri de önleme almaya başladı.

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