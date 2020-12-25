Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardından ilçe sessizliğe büründü. Türkiye'de korona virüse yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında bir dizi kısıtlamalar başlatıldı. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildiler. Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması şehri sessizliğe bürüdü. Bu doğrultuda hafta sonu uygulama bugün saat 21.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.

Öte yandan, kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri ilçenin değişik noktalarında denetimlere başladı.