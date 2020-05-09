İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da ‘Süper Ay' güzelliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘Süper Ay’ görenleri kendine hayran bıraktı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ‘Süper Ay' görenleri kendine hayran bıraktı.


Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay', Yüksekova ilçesinde de net bir şekilde görüntülendi. Yüksekova ilçesinde akşam bulutların az olmasıyla beraber 'Süper Ay' net bir şekilde görülürken, doyumsuz manzara ortaya çıkarttı. Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü ilçe halkı tarafından da cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.