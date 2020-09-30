Yüksekova'da sürü halinde dağ keçisi görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde yaban dağ keçisi görüntülendi.

İlçenin İkiyaka Dağlarında sürü halinde yola inen dağ keçileri, görenleri hem şaşırttı hem de mutlu etti. Arabayla İkiyaka Dağlarına giden Barış Düzen adlı vatandaş, yola sürü halinde inen dağ keçilerini cep telefonuyla kaydetti. İlk kez sürü halinde dağ keçisi gördüğünü ifade eden Barış Düzen, "Yüksekova'nın ve Hakkari'nin İkiyaka köyünü örnek almalarını istiyorum. Çünkü onlar zarar görmedikçe dağlarımız onlarla daha güzel olur. Burada valimize, kaymakamımıza da seslenmek istiyorum. Sat Göllerinin etrafını daha da güzelleştirelim ve yollarını yapıp doğasını turizme kazandıralım. Huzur ortamının sağlamasıyla Yüksekova'nın dört bir yanındaki güzellikler ortaya çıktı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Eğer bugün bu dağ keçileri sürü halinde yola inip geziyorsa, bilin ki devletimizin sağladığı huzur ortamından dolayıdır. Yüksekova'nın bir vatandaşı olarak doğanın asıl sahipleri için duyarlı olmaya davet ediyorum ve katkı sağlayan herkese de teşekkür ediyorum" dedi.