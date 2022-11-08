Yüksekova'da tapu problemi çözülecek

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Pizok mevkiinde tapu sorunu yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

2 yıldan fazladır Pizok mevkiinde yaşanan arazi sıkıntısını gidermek için vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Ömer Çimşit ve AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, vatandaşlardan bilgi aldı. Çok sayıda evin yer aldığı bölgede yaşayan vatandaşlar, tapularının çıkarılması için talepte bulundular.

Bölgeyi inceleyen Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, "Vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamaması, evlerinde kalması için yardımcı olacağız ve olmaya da devam edeceğiz. Biz kanunlar çerçevesinde en uygun şekilde vatandaşlarımıza evleri ve arazileri için yardımcı oluyoruz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz inşallah. Bizi bugün burada misafir eden mahalle sakinlerine de teşekkür ediyoruz'' dedi.

Herkesin kendi arazisine kavuştuğunu görene kadar çalışacaklarını belirten Başkan Abdulmuttalip Özbek ise "Yüksekova'ya her geldiğimizde Pizok bölgesine uğruyoruz. Tek çabamız, vatandaşımızın sıkıntılarını gidermek ve onların yanında olduğumuz hissetmektir. İnşallah bu yaşanan sıkıntıyı kısa sürede gidereceğiz” ifadelerini kullandı.

Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek'e; AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İzzettin Metin, Esenyurt Mahalle Muhtarı Selim Genç de eşlik etti.