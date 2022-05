Yüksekova'da tarım seferberliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet yürüten Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, ekonomiye katkı sunmak için tarım seferberliği başlattı.

Hakkâri Tüketiciler Birliği Derneği bünyesinde kurulan Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin üyeleri, ilçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Yoncalık köyündeki 80 dönümlük arazide buğday ekimini gerçekleştirdi. Yüksekovalı kadınlar tarafından başlatılan tarım seferberliği içerisinde her yıl olduğu gibi bu yılda toplam 300 dönümlük araziye nohut, fasulye ve buğday ekimi yapıldı.

“Tarım seferberliğine tüm kadınları bekliyoruz”

Kadınlardan Eylem Şener, tek amaçlarının ilçede ürettikleriyle faaliyetlerini sürdürmek olduğunu belirterek, “Kendi sebzemizi, meyvemizi kendimiz üreteceğiz. Bu çalışmalara yönelik tüm çabalarımız hız kesmeden devam edecek. Bu seferberliğe tüm kadınlarımızı bekliyoruz" dedi.

"Erkeğin yaptığı her işi bir kadın da yapar"

Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi üyesi Ceylan Kılıçak ise kooperatifin kuruluşundan bu yana her yıl ekim yaptıklarını söyleyerek, “Geçen seneden bu yana 300-400 dönüm araziye nohut, fasulye ve buğday ettik. Şu mesajı vermek gerekirse bir erkeğin yaptığı her işi bir kadın da yapar. Neolitikten bu yana kadın hep öncüdür, dokunduğu her şeyi güzelleştirir. Bugünde 80 dönümlük araziye buğday ekiyoruz. Başlattığımız tarım seferberliği hem halkımız hem de ülkemiz için büyük bir katkı sağlayacak. Amacımız, özellikle de içinde bulunduğumuz ekonomik krizin halkımızda oluşturduğu geçim sıkıntısını en az düzeye indirmektir. Alacak durumu olmayanlara gerekirse ücretsiz alabilmesini sağlamak için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

“Tüm Yüksekova'yı ekime kavuşturacağız”

Ekime katılan Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen ise de, “Bugün Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde daha önce çiftçilerimizin kullanmadığı tarımsal alanları üretime kavuşturmak için ekime başlamış bulunmaktayız. Şu an bulunduğumuz 80 dönümlük alanda buğday ekimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yaklaşık 300 dönüm alanda buğday ve nohut ekimi gerçekleştirdik. Kooperatifimizin ilk kuruluşundan bugüne kadar üretim endeksli çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Temel ihtiyaçlarımızdan en önemlisi olan ekmeğin hayli tavan yaptığı bu dönemde buğday üretim oranımızı artırarak ekmeğin fiyatının düşürülmesi konusunda buğday üretim kararlılığımızı daim kılacağız” şeklinde konuştu