Yüksekova'da tır devrildi, sürücü yaralandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Yüksekova-Van karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İran plakalı tır, ülkesine gitmek isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Tırın devrilmesi sonucu İranlı sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, jandarma ile sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kaza yaşanmaması için hemen yolu çift taraflı trafiğe kapattı. Sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından sürücü ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın yaşandığı yere gelen vinç ve çekici yardımıyla tır bulunduğu yerden kaldırıldı.

Jandarma yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.