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Yüksekova'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hakkari’in Yüksekova Van Karayolunun Yeni Köprü Tüneli’ne mevkiinde bir otomobil ile tırın kafa kafa çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hakkari'in Yüksekova Van Karayolunun Yeni Köprü Tüneli'ne mevkiinde bir otomobil ile tırın kafa kafa çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Yüksekova ile Van Karayolunda bulunan Yeni Köprü Tüneline yakın bir civarda bir otomobil ile tırın kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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