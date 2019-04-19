Yüksekova'da tiyatro oyunu sahnelendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Mektup' isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde Asmin Sanat Tiyatrosu tarafından düzenlenen tiyatro oyununu çok sayıda sanatsever izledi. Ersin Atalay, Zeki Ağralı ve Şevki Uçer'in oynadığı oyunda, tımarhanede yaşayan 3 delinin trajikomik halleri anlatıldı. Şevki Uçer tarafından yazılan ve yönetmenliğini Zeki Ağralı'nın yaptığı oyunda, yer yer sosyal mesajlar da verildi.

Sergilenen oyun, izleyicilerden beğeni topladı. Mektup isimli oyunun aynı kadro tarafından 21 Nisan günü saat 19.30'da Van Devlet Tiyatrosunda sahneleneceği belirtildi.