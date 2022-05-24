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Yüksekova'da toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor.


Rüzgarın etkisiyle Irak ve Suriye tarafından gelen toz bulutu, ilçede 2 gündür etkisini sürdürüyor. Yüksekova'daki toz bulutu özellikle sabah saatlerinden itibaren etkili olurken, ilçede görüş mesafesi ise yer yer 10 metreye kadar düştü. Yaşanan duruma şaşırdığını belirten Mete Oral isimli vatandaş, “Uzun yıllardır memleketi bu halde görmedim. Bu toz bulutunun Irak ve Suriye tarafından geldiği söyleniyor. Rüzgarın ve olumsuz hava şartlarından dolayı Yüksekova'yı etkisinin altına almış durumda. Haziran ayına artık gireceğiz ama havalar bir türlüde ısınmadı. Bir de yağmur yağarsa emin olun her yer çamura bürünecek. Bu da ayrı bir sıkıntı. İşimiz olmadığı sürece dışarıya çıkmayalım. İnşallah kısa sürede bu toz bulutu Yüksekova semalarını terk eder” dedi.

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