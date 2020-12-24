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Yüksekova'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde Onbaşılar köyü yakınlarında meydana geldi. Murat Dara yönetiminde otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Murat Dara hayatını kaybederken, araçta bulunan Yalçın Dara ise yaralandı. Yaralı Yalçın dara, kaza sonrası bölgeye sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Murat Dara'nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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