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Yüksekova'da trafik kazası; 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ve plakaları alınamayan hafif ticari kamyonet ile iş makinesinin henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada hafifi ticari kamyonetin sürücüsü yaralanırken, araçta büyük hasar meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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