İhlas Haber Ajansı

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Yüksekova'da trafik kazası: 2 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, ilçenin İpekyolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan plakaları öğrenilemeyen Fiat Doblo kapalı kasa kamyonet ile Toyota Hilux kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yetkililere bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar, İpekyolu Caddesi'nde sürekli kazaların yaşandığını, yetkililerin bu yol için önlemlerini artmasını istedi. Yaşanan kaza ile ilgili trafik polisi inceleme başlattı.

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