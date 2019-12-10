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Yüksekova'da trafik kazası: 5 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Yüksekova karayolu üzerindeki çöplük mevkiinde meydana geldi. Van istikametine gitmekte olan 07 BYC 68 plakalı tır ile karşı yönden gelen aracın çarpışması sonucu Zübeyir, Vedat, İhsan ve Kasım Bahadır ile Mehmet Tekin yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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