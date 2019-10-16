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Yüksekova'da TÜBİTAK Bilim Fuarı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 50.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulu tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı açıldı.


50. Yıl Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen fuarda, öğrencilerin hazırlamış olduğu projeler sergilendi. Kaymakam Osman Doğramacı'nın katılımıyla İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler projeleriyle ilgili katılımcılara bilgiler verdi.


Tüm projelerde yer alan öğrencileri tebrik eden Doğramacı, daha sonra okuldan ayrıldı.

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