Yüksekova'da turizm atağı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan STK temsilcileri, kente turist çekmek için İran'a 2 günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Yüksekova'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve farklı esnaf grupları, ilçeye turistlerin gelmesi için ilk olarak İran'ın Türkiye Başkonsolosluğu ile görüşmeler yaptı. Heyet daha sonra İran Urumiye Ticaret Odası ve İran Seyahat Acentesini ziyaret etti. 2 gün boyunca yapılan görüşmeler sonucu 2 ülke arasında ticaret ve turizmin geliştirilmesi için görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Bölgenin turizmi için görüşmeler yapacağını belirten Urumiye Başkonsolosu Fehmi Çetin, “İlk defa Türkiye'den bu kadar kalabalık ve en geniş katılımın Hakkâri bölgemizden olması benim için çok önemli bir ziyaret oldu. Bize düşen İran'a sınır illerimizin birbirleriyle etkileşim sağlayarak, ticari ve turizm anlamında geliştirilmesine ve bu hedefe katkı sağlamak için gerekli desteği vermektir. Her iki Cumhurbaşkanımızın bize hedef biçtiği 30 milyar dolar hacim çerçevesinde hizmet vermeye çalışmaktayız” dedi.

TÜRSAB Başkanı Cevdet Özgökçe ise Hakkari ve ilçelerinin artık cazibe merkezleri haline geldiğini belirterek, “Yüksekova'da 5 yıldızlı oteller, dünyanın ve Türkiye'nin ünlü markaları Yüksekova'da açılmış. Yüksekova Havalimanı 5 yıldır hizmet vermektedir. Bunun için Hakkâri ve Yüksekova'ya İran'dan turist getirmek için bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Van ve Hakkâri, İranlılar için açık hava müzesi gibi turizm anlamında birçok zenginlikleri olan iki ilimiz. Van, Hakkâri ve ülkemizi İran'da daha iyi tanıtmak için bu programı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.