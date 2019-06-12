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Yüksekova'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Efeler Yol Kontrol ve Arama Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kilo 20 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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