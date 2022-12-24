Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kargo aktarım merkezinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Yüksekova polisi, uyuşturucu/uyarıcı madde olabileceği değerlendirilen kargo gönderimleri üzerine 24 Aralık 2022 günü saat 16.30 sıralarında kargo aktarım merkezinde düzenlediği operasyonda yeşil renkli bir koli içerisinde yeşil, pembe ve turuncu renklerdeki 5 farklı küçük kutu içerisinde ecstasy olduğu değerlendirilen toplam ağırlığı 7 kilo 800 gram olan (her biri 0,3 gramlık yaklaşık 26 bin adet hap) uyarıcı madde ele geçirilerek adli tahkikat başlatıldı" denildi.