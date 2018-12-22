Yüksekova'da voleybol turnuvası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası voleybol turnuvasını Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi kazandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası voleybol turnuvasına ilçede ki 6 lise katıldı. 2 takımı yenerek finale çıkmayı başaran Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi ile İsmet Alkan Anadolu Lisesi bu gün Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda karşılaştı. Oldukça zorlu geçen maçı Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi 3-2'lik üstünlüğü sağlayarak kupayı almayı hak kazandı. Kupayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, Beden Eğitimi Öğretmeni Rıdvan Engin ve öğrencilerine verdi.

Kupayı alan beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Engin, ”İlçemizde bu gibi aktivitelerin yapılması bizleri heyecanlandırdı. Bizde okulumuz adına takımımızı kurarak, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasına katıldık. Zorlu geçen çalışmaların sonucunda başarıyı elde ettik. Bu gün İsmet Alkan Anadolu Lisesi ile karşılaştık. Maçı almayı başararak kupa ile okulumuza döndük. Bu süreçten sonra da ilçemizi Hakkari'de temsil edeceğiz. Emeği geçen başta okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.