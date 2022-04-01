Yüksekova'da voleybol turnuvası

Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Okullar Arası Voleybol Turnuvası' yoğun ilgi gördü.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 40 okulun katıldığı turnuvanın finaline Kamışlı Köyü Okulu ile Değerli Köyü Okulu takımları kaldı. Final maçı kazanan Kamışlı Köyü Okulu birinci gelerek, dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin ve Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan verdi.

Turnuva ile ilgili bir açıklama yapan Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, "1 Mart tarihinde başlatmış olduğumuz turnuva yoğun ilgi görürken, şampiyonluğu kazanan Kamışlı Köyü Okulu öğretmenleri oldu. Çok güzel ve heyecan dolu bir atmosfer vardı. Hepimiz çok mutlu olduk. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Kupayı alan Kamışlı Köyü Okulu öğretmenleri, halay çekerek şampiyonluğu kutladı.