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Yüksekova'da yağmur duası

HAKKARİ (İHA) – Türkiye geneli yaşanan kuraklık nedeniyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yağmur duası yapıldı.

HAKKARİ (İHA) – Türkiye geneli yaşanan kuraklık nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yağmur duası yapıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyurudan sonra ülke genelinde cuma namazından sonra yağmur duası yapıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de cuma namazı sonra camilerde yaşanan kuraklığa karşı dua edildi.


İlçenin tüm camilerinde sosyal mesafeye uygun bir şekilde cuma namazı kılınırken, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle dua yapıldı.

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