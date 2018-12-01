Yüksekova'da yağmur ve kar yağışı su taşkınlıklarına neden oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aşırı yağışlar su taşkınlarına sebep oldu.

Yüksekova'da 2 önce başlayan yağmur ve ardından devam eden kar yağışı etkisini göstererek ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan su gideri kanalları tıkanınca birçok noktada su taşkınına neden oldu. Vatandaşlar kendi işyerlerinin önünde ki su kanallarını açarak, su taşkınlarının zarar vermemesini bu şekilde önlemiş oldu.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri de 3 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürdü. İpekyolu üzerinde bulunan menfezde tıkanma yaşanması üzerine karayolları ekipleri menfezi açarak tıkanıklığı giderdi. İlçede aralıklarla devam eden yağışın yarın sona ereceği bildirildi.