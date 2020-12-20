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Yüksekova'da yalancı bahar

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bahardan kalma günler yaşanıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bahardan kalma günler yaşanıyor.


İlçede günler öncesi soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, birkaç gündür güneşli hava hüküm sürüyor. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, kısıtlamadan dolayı aileleriyle birlikte evlerinin bahçesinde zaman geçirdi. Sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaş, “Bir kaç öncesi soğuk hava vardı, dışarı çıkamıyorduk. 2 gündür ilçede sıcak havanın olmasıyla bahçelerimizde ve balkonlarda güneşin tadını çıkarıyoruz” dediler.


Sıcak havaya rağmen vatandaşlar kısıtlamaya uyarken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

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