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Yüksekova'da yapılan kardan ‘Titanik' gemisine yoğun ilgi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezinin en kalabalık noktasında yapılan kardan Titanik gemisi büyük ilgi gördü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinin en kalabalık noktasında yapılan kardan Titanik gemisi büyük ilgi gördü.


İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı vatandaşlara ise eğlence oldu. İlçenin en kalabalık caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerindeki karı bir araya getiren bazı vatandaşlar, kardan Titanik gemisi yaptı. 4 saat içinde gemiyi yaptıklarını ifade eden Cengiz Altekin, “Herkesin unutmadığı Titanik gemisini kardan yapmaya çalıştık. Cengiz Topel Caddesi'nin üzerinde kardan Titanik gemisi yaptık. Şimdi kaptanlık yapıyorum ve arkadaşlarda kürek çekmeye başladılar. Herkesi Titanik gemimize bekliyoruz'' dedi.

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