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Yüksekova'da yardıma muhtaç öğrenciler için meyve sattılar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler yardıma muhtaç öğrenciler için meyve sattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler yardıma muhtaç öğrenciler için meyve sattı.


İmam Hatip Ortaokulu, Hakkâri Eğitim Geliştirme ve İzleme Projesi (HEGİP) kapsamında okulun öğretmenleri ve öğrencileri tarafından yardıma muhtaç öğrenciler için manav açarak meyve satışı yaptılar. “İyilik ve sorumluluk” manavı etkinliği adı altında okullarının koridorunda tezgâhlar açarak iyiliği yansıtmak için dikkat çektiler. Açtıkları tezgâhlarda tüm meyve çeşitlerini bulundurarak muhtaç öğrenciler için seferber oldular. Etkinlik kapsamında öğrenci ve velilere satılan meyvelerin parası yardıma muhtaç öğrencilere verilecek.


Etkinlik düzenleyen öğretmen Fatih Onaylı, "HEGİP kapsamında değerler eğitimi çalışmaları düzenliyoruz. Bu ay ki çalışmamızda sorumluluk duygusuna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu hafta da İyilik ve Sorumluluk manavı etkinliği yaptık. Bu etkinlik kapsamında öğrencilerimizde sorumluluk ve paylaşma duygularını geliştirmek ve sağlıklı beslenmelerine katkı sağlamak için meyve sattık. Gelen ücretler ile okulumuzda maddi durumu kötü olan öğrencilerimize yardımda bulunduk. Böylece hem öğrenciler sağlıklı yiyeceklerden yedi hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunduk. Etkinlikte bizi yalnız bırakmayan tüm öğretmen arkadaşıma ve okul müdürümüz Necmettin Bulgan'a teşekkür ederiz. Sağlıklı, huzurlu, aydınlık dolu gelecekler dilerim” dedi.

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