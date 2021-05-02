Yüksekova'da yarısı kahverengi yarısı beyaz gelincik görüntülendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen yarısı kahverengi yarısı beyaz gelincik görüntülendi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Tatlıcak köyünde ikamet eden Şıvan Polat, köyde koyunların arasında kahve ve beyaz renkli gelinciği fark etti. İlk kez yarısı kahverengi, yarısı beyaz olan gelinciği gören Polat, hemen cep telefonuyla yeşillikler arasında kafasını çıkartan hayvanı kayda aldı.

Merada hayvan otlattığını belirten Şıvan Polat adlı vatandaş, “Koyunların yanına yaklaştığımda gelinciği fark ettim. İki tane olan gelincik beni görünce yuvalarına kaçtı. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan olduğu için nadiren görülebilen bu türlerin doğada korunması gerekir” dedi.