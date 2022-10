Yüksekova'da ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için İçişleri Bakanlığı önemli bir etkinliğe daha imza attı. Yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen farkındalık kampanyasında Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, beraberindekiler ve öğrencilerle birlikte Yüksekova İMKB İlkokulu önünde bulunan yaya geçidini kırmızıya boyadı. Kampanyaya destek veren öğrenciler de yolu Türk bayraklarıyla donattı. Etkinliğe Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Bozkurt, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Feyzi Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, polis, jandarma ekipleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

İHA'ya konuşan Kaymakam Çimşit, "Yüksekova'mızın Yeni Mahalle'sindeyiz. Şimdi burada birim amirlerimizle, arkadaşlarımızla, muhtarımızla beraber bir yaya geçidindeyiz. Okullar bölgesi burası. Okullarımızın, öğrencilerimizin kullanmış olduğu yaya geçidi. İçişleri Bakanlığımızın son derece önem verdiği bir konu var. Trafikte can güvenliği. Can güvenliğini dikkate alırken de yayaların can güveliği de son derece önem arz etmekte. Bu anlamda Bakanlığımızın proje içerisinde yayaların güvenliği içerisinde biz de burada çocuklarımızla, ilçe protokolü ve mesai arkadaşlarımızla beraber biraz önce yaya geçidini kırmızıya boyadık. Bakanlığımızın bu konuyla alakalı yapmış olduğu farklı projeler, farklı etkinlikler değişik tarihlerde oluyor ama bugün itibarıyla tüm Türkiye'de tüm 81 il valimizin, tüm ilçe kaymakamlarımızın katılımı ile bir farkındalık gerçekleştirmeye çalışıldı. Bu vesile ile bizde yaya geçimizi kırmızıya boyadık. 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu', projemizin, bugünkü etkinliğimizin ana teması, ana sloganı bu. Bizler bunu yeterince anlatabilirsek, yeterince araç sahiplerimize, şoförlerimize ifade edebilir, örnek olur, farkındalık oluşturabilirsek biz inanıyor ki araç kullanan tüm şoförlerimiz trafikte çok daha dikkatli olacaktır. Özellikle trafik ışıklarında, yaya geçitlerinde daha dikkatli olacaklardır. Tüm yaya geçitlerimizi ilçe belediyesi olarak tamamını kırmızıya boyuyoruz. Eksik olan, silik olan boyalarını da tamamlıyoruz, görünür hale getiriyoruz. Ama biz bu çalışmayı yaptıktan sonra ifade etmiş olduğum gibi araç şoförlerimizin önceliği yayalara vermelerini bekliyoruz'' şeklinde konuştu.