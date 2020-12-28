Yüksekova'da yeni yolcu durak alanları belirlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu alınacak ve indirilecek yeni duraklar belirlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatları üzerine, belediyenin ulaşım hizmetleri müdürlüğünce vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamaları için güzergahlara yeni duraklar eklendi. İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı bölgesinden Yüksekova Devlet Hastanesi güzergahına kadar toplu taşıma araçlarının yolcu indirme ve bindirme alanları için durak tabelaları asıldı.

Vatandaşlar ise yapılan yeni durak alanların çoğalmasından memnun olduklarını belirttiler.