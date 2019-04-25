Yüksekova'da yıllar sonra havuz açılıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uzun yıllar sonra kayalı yüzme havuzu açılıyor.

Yaz sıcaklarında kırsal kesimlerdeki derelere gidip yüzen vatandaşlar, uzun yıllar sonra açılacak olan kapalı yüzme havuzunda da kış ve soğuk havada yüzecekler. İpek Mahallesi'nde açılması planlanan Family Spa Hamam ve Havuz isimli merkezde 1.60 metre derinliğinde havuz bulunuyor. 21 metre uzunluk 7 metre genişliğindeki havuzun yanı sıra çocuk havuzu, jakuzi, hamam, sauna, buhar odası ve dinlenme alanı bulunuyor. Yüksekova'da böyle bir talebin yıllarca olduğunu kaydeden iş yeri sahiplerinden Abdulhamit Tinar, “Yaklaşık 5-6 aydır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kışın da boş durmadık. Yüksekova'da bir eksik olduğunu anladık. Bu eksiklik havuz ve hamamdı. Biz bunu gerçekleştirmeyi başardık” dedi.

Modern bir havuz tasarladıklarını söyleyen Tinar, "Havuzumuz 21 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 1,60 metre derinliğindedir. Bizim birinci önceliğimiz hijyen. Her saatte bir suyun geri dönüşümü yapılacak ve temizlik hakkında bilgi verilecek. Onun dışında çocukları da düşündük, çocuklar için de 4x4 boyutlarında havuz yaptık, jakuzi yaptık, hamamız var, buhar odası, sauna var. Tam olarak bir spa merkezi oluşturduk. Bunu deneyimli kadrolarımızla beraber 28 Nisan'da açmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.