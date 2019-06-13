Yüksekova'da yılsonu sergisi

Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yılsonu sergisi düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen sergiye Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gündoğan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, STK temsilcileri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyer ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Yağan'ın konuşmasıyla devam etti. Hayat boyu öğrenmede eğitimin merkezi olan halk eğitimi merkezilerinin ‘beşikten mezara kadar' eğitimin ilkesiyle tüm bireylere hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş eğitim kurumlar olduğunu dile getiren Yağan, “Bu kapsamda Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca Yüksekova merkezi, belde ve köylerinde yetişkinlere yönelik farklı branşlarda çok sayıda kurs açtık ve bugün yapılan, emek sarf edilen tüm çalışmaları halkımızın beğenisine sunuyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yılında hem bünyemizde hem de işbirliği protokolleri kapsamında 64 farklı branşta bin 388 kurs açılmıştır. Bu kurslara toplan 19 bin 25 kursiyer katılmış olup, biten kurslardan 12 bin 505 kursiyer başarılı olup belge almaya hak kazanmıştır” dedi.

Konuşmanın ardından yıl içindeki faaliyetlerin yer aldığı slayt ile folklor, zeybek gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu. Kurslarını tamamlayan kursiyerlere sertifika verilmesinin ardından yılsonu sergisinin açılışı yapıldı.