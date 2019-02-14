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Yüksekova'da yoğun kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.


Bu gün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, akşam saatlerinde köylerine giden vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.


Kar yağışı ile birlikte karayolu ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışmasına başladı.


Sürücüleri uyaran yetkiler, araçların hız yapmamalarını ve trafik kurallarına da uymaları konusunda uyar yaptılar.

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