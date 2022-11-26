Yüksekova'da yoğun kar yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yüksekova'da dün akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, bu sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezinde devam eden yoğun kar, şehri beyaza bürüdü. Soğuk havaların ardından yoğun bir kar yağışı olduğunu dile getiren Bedri Yılmaz, "İki aydan fazladır havalar soğuktu. Dün gece zaten karla karışık yağış vardı. Bugün sabah saatlerinde ise yerini tamamen kar yağışına bıraktı. Şu an her yer beyaza bürünmüş durumda. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Cilo Dağlarının yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, belediye ve karayolları ekipleri ise hazır bekletiliyor.