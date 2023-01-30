Yüksekova'da yoğun kar yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken 39 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.

Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. İlçede günlerdir sıcak havalar hakimken, bugün başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, karla mücadele ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının merkezde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi bulduğu ilçede 6 köy ve 33 mezra yolu da ulaşıma kapandı.