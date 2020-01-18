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Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve sis

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.


Akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışı ve yoğun sise bıraktı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği ilçede, karla mücadele ekipleri ise yolları açık tutmak için tüm hızıyla çalışmalarına başladı.


Erdinç Düzen isimli vatandaş, Yüksekova'da aralıklarla kar yağışı etkili olduğunu belirterek, “Bu şekilde devam ederse ulaşımı olumsuz yönden etkileyecektir” dedi.


Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede, yetkililer özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

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