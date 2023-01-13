Yüksekova'da yoğun sis: görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sisten dolayı görüş mesafesi ise 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova'da sabah saatlerinde sisin etkili olması hayatı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler farlarını yakarak trafikte ilerleyebildiler.

İlçedeki Cilo ve Reşko dağlarında kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi de sis altında kayboldu. Öte yandan, karla mücadele ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.