Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Yüksekova'da akşam saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Dondurucu soğuklarla birlikte sisin de etkili olduğu ilçede vatandaşlar evlerine kapandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.