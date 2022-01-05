İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.


Yüksekova'da akşam saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Dondurucu soğuklarla birlikte sisin de etkili olduğu ilçede vatandaşlar evlerine kapandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.