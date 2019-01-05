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Yüksekova'da yoğun sis

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğukla birlikte yoğun sis etkili oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğukla birlikte yoğun sis etkili oldu.


Yüksekova'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yolda aracı donan Veysel Ayhan isimli vatandaş ise; yoğun sis olduğunu belirterek, “Görüş mesafesi 5 metreye düşmüş. Aracım dondu, çalıştıramıyorum. Köye gideceğiz. Arabanın ısınmasını bekliyoruz” dedi


Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler ise, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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