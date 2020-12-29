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Yüksekova'da yoğun sis

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.


İlçede etkili olan yoğun kar yağışı, yerini soğuk havalara bıraktı. Akşamları eksilerin altına düşen hava sıcaklığı, gündüzleri ise yoğun sisten dolayı adeta göz gözü görmüyor. Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.


Yetkililer, yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

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