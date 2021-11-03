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Yüksekova'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, yoğun sis de etkisini sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, yoğun sis de etkisini sürdürüyor.


İlçede etkili olan yağış, yerini soğuk hava ve sise bıraktı. Akşamları sıfırın altında seyreden hava sıcaklığı, gündüzleri ise yerini yoğun sise bırakıyor. Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Yetkililer, yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyarırken, Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri ile Karayolları ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekliyor.

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