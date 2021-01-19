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Yüksekova'da yoğun tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun tipiden dolayı araçlar yolda mahsur kaldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun tipiden dolayı araçlar yolda mahsur kaldı.


Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı devam ederken, bazı araçlar tipiden dolayı yolda mahsur kaldı. Kara saplanan sürücülerin yardımına vatandaşlar koştu. Yardım çalışmalarının ardından sürücüler yollarına devam ederken, bazı sürücülerin de mahsur kaldıkları yerde araçlarına zincir taktıkları görüldü.


Kar yağışı aralıksız devam ederken, karayolları ve belediye ekiplerinin de karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan ekipler, sürücüleri yoğun kar yağışı ve buzlu yollardan dolayı hız limitlerine dikkat edilme konusunda uyardı.

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