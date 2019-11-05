Yüksekova'da yol asfaltlama çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı'nın belediye başkan vekili olarak görevlendirilmesinin ardından sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksekova Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Osman Doğramacı, ilçenin en büyük sıkıntısı olan yol sorununa el attı. İlçenin birçok noktasında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürerken, vatandaşlar ise yol çalışmalarını yakında izledi. Cengiz Topel Caddesi'ne bağlı ara sokaklarda yapılan sıcak asfalt devam ederken, esnaflar ise yarım kalan su, elektrik ve altyapı gibi eksiklerini gidererek çalışmalara destek oldu.

‘Yova'dan Yuvaya' sloganıyla yeni Yüksekova'nın inşası için adımlar attıklarını ifade eden Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, "Yaklaşık 10 gün önce başlattığımız çalışmaların bir kısmını tamamladık. Caddelerimiz asfaltla buluşmaya başladı. Hava şartları müsaade ettiği sürece ve Allah izin verdiği müddetçe bu işi tamamlamaya gayret göstereceğiz. Bugünde sıkıntılı yollarımızda incelemelerde bulunup tespitler gerçekleştirdik. Bir takım artı yapılacak yerler var ve onları da programa dahil etmeyi düşünüyoruz. Tabii bu çalışmalarımızın yanında esnafımızı da ziyaret ettik. Fikir alışverişinde bulunabileceğimiz noktaları da kendileriyle görüştük. Gördüğüm kadarıyla Yüksekovalı, şehrimize yapılan çalışmalardan memnun. İnşallah bu şekilde devam edecek. Yüksekova'yı çamurdan kurtarmaya başladık. Her alanda Yüksekova'yı güzel bir şehir olarak inşa etmek için yola çıktık. İşte 10 günde geldiğimiz nokta bu. İnşallah bundan sonraki süreçte hem mevsimsel olarak hem de vatandaşlarımızın kendi üzerlerine düşen işleri yapmalarıyla bitireceğiz. Daha önce de bir duyuruda bulunmuştuk. Vatandaşlarımızın yeni yapılan kanalizasyon ve su şebekesine bağlantılarını yapmaları gerekiyor ki asfalt atılabilsin. Bu konuda bize yardımcı olmalarını talep ettik. Elbirliğiyle bir Yüksekova inşa edeceğiz inşallah. Bundan sonra da biz inanıyoruz ki Yüksekova farklı bir şekilde anılacak. Algıdaki Yüksekova'yı değiştiriyoruz artık. Yova'dan yuvaya diyoruz” ifadelerini kullandı.